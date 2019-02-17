Баскетболіст перестрибнув двометрового Шакіла О'Ніла й виграв конкурс данків: відео

У США відбувся традиційний матч зірок в рамках баскетбольної ліги НБА. У місті Шарлотт гравці ліги змагалися у різних конкурсах.

Одним із найбільш захопливих виявився конкурс слем-данків.

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У конкурсі кидків зверху найкращим став захисник "Оклахоми" Хамід Діалло. У першій спробі він набрав 48 очок, забивши з передачі свого одноклубника Рассела Уестбрука.

У другій спробі захисник перестрибнув через Шакіла О'Ніла з символом супермена на грудях й отримав 50 балів.

У вирішальній спробі Діалло набрав 45 очок, чого вистачило для перемоги.

Що таке данк?

Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – у 2 очка.

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