Баскетболіст у двох матчах поспіль закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною: відео
Баскетболіст "Прометея" Денис Лукашов двічі поспіль оформив баззербітер. Він закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною.
Вперше Лукашов це зробив у матчі проти "Черкаських Мавп".
Відео баззера у виконанні Лукашова у матчі проти "Черкаських Мавп"
До слова: Хокеїст закинув шайбу у порожні ворота зі своєї половини після пасу від голкіпера: відео
А згодом повторив це ж у грі проти "Київ-Баскет".
Дивіться відео баззербітера Лукашова у матчі проти "Київ-Баскет"
Однак успіху це команді Лукашова не принесло. В обох випадках "Прометей" поступався суперникам.
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