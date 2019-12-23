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Баскетболіст у двох матчах поспіль закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною: відео

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Денис Лукашов / ФБУ

Баскетболіст "Прометея" Денис Лукашов двічі поспіль оформив баззербітер. Він закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною.

Вперше Лукашов це зробив у матчі проти "Черкаських Мавп".

Відео баззера у виконанні Лукашова у матчі проти "Черкаських Мавп"

До слова: Хокеїст закинув шайбу у порожні ворота зі своєї половини після пасу від голкіпера: відео

А згодом повторив це ж у грі проти "Київ-Баскет".

Дивіться відео баззербітера Лукашова у матчі проти "Київ-Баскет"

Однак успіху це команді Лукашова не принесло. В обох випадках "Прометей" поступався суперникам.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Прометей
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