Баскетболіст "Ворріорс" оформив неймовірний данк у матчі НБА: відео

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Андре Ігудала
Андре Ігудала / NBC Sports

Єдиним матчем ігрового дня плей-офф НБА стало протистояння "Лос-Анджелес" – "Голден Стейт", в якому перемогу вдалося здобути "Ворріорс".

Легкий форвард "Голден Стейт" Андре Ігудала став автором найкращого моменту дня, вколотивши м'яч у кошик "Кліпперс" зверху.

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Також цей поєдинок став знаковим для форварда "Голден Стейт" Кевіна Дюранта, який оновив особистий рекорд результативності в плей-офф. Дюрант набрав 50 очок. Попереднім досягненням Дюранта в плей-офф НБА були 45 очок, набрані в п'ятому матчі нинішньої серії з "Кліпперс".

"Голден Стейт" переміг "Лос-Анджелес" у серії з рахунком 4:2. У наступному раунді "Голден Стейт" зіграє проти "Х'юстона", який в 1/8 фіналу переміг "Юту".

Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору й однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – у 2 очка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
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