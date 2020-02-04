Баскетболіст закинув м'яч у кошик, перестрибнувши через суперника: відео

У матчі чемпіонату Індонезії з баскетболу між клубами "Сатья Вакана" та "Біма" стався цікавий момент. Гравець господарів Монрелл Вільямс закинув м'яч у кошик, перестрибнувши через суперника.

Вільямс, який виступає за "Сатью Вакану", в останній чверті отримав передачу від партнера та вирішив оформити слем-данк.

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Що таке слем-данк? Вид кидка в баскетболі при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – 2 очки.

Відео кидка Вільямса

Слем-данк Вільямса допоміг його команді виграти поєдинок з рахунком 91:88. Вільямс став найкращем гравцем матчу, набравши 32 очки.