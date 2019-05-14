Баскетболіст збірної України став найціннішим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Бігмен національної збірної України Володимир Герун став найціннішим гравцем 32 туру чемпіонату Іспанії.

В матчі проти "Гран Канарії" український легіонер "Бреогана" за 28 хвилин набрав 25 очок (9/14 двоочкових, 7/8 штрафних), зробив 7 підбирань (4 у нападі) та 2 передачі, заробивши на собі 9 фолів при 1 персональному зауваженні.

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Його рейтинг ефективності склав 36 балів — це найкращий показник туру.