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Баскетболіст збірної України зробив дівчині пропозицію в перерві Матчу всіх Зірок – відео

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Максим Пустозвонов зробив пропозицію дівчині / ФБУ

Форвард збірної України Максим Пустозвонов зробив дружині пропозицію прямо в перерві Матчу всіх Зірок Суперліги.

Дівчина форварда, Лана Кауфман, погодилася. Відео опублікували в офіційному Instagram Федерації баскетболу України

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Максим Пустозвонов зробив пропозицію своїй дівчині: дивіться відео

Майбутніх молодят відразу привітали баскетболісти обох команд.

Зазначимо, що на Матчі всіх Зірок Пустозвонов в запеклій боротьбі виборов перше місце у конкурсі снайперів з фінальним результатом у 22 бали.

В першій своїй спробі Максим набрав 20 балів та одразу гарантував собі місце у фіналі, куди також потрапили одесит Брюс Мейсі, а також Денис Лукашов із Прометея. В першій спробі Мессі та Пустозвонов набрали рівну кількість балів, тож глядачі у столичному Палаці Спорту мали змогу спростерігати додатковий фінальний раунд, де беззаперечно сильнішим був саме улюбленець місцевої публіки – Максим Пустозвонов.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
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