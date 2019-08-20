Батька американської тенісистки знайшли мертвим, спортсменка пропустить US Open

Американська тенісистка Аманда Анісімова пропустить Відкритий чемпіонат США. Причиною такого рішення стала раптова смерть її батька і тренера Костянтина Анісімова.

Як повідомляє видання ESPN, Костянтин Анісімов був знайдений мертвим у понеділок, 19-го серпня.

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За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад. Сім'я загиблого ніяк не прокоментувала подію.

17-річна Анісімова була посіяна на Відкритому чемпіонаті США під 24-м номером. У 2017 році вона виграла юніорський US Open.

Анісімова – американська тенісистка російського походження. Вона переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді, колишня друга ракетка світу в юніорському рейтингу.

За останні два роки шляхи Анісімової та українських тенісисток перетиналися тричі. У 2018 році у Цинциннаті американка програла Еліні Світоліній. На Australian Open Аманда перемогла Лесю Цуренко. У березні 2019-го Анісімова програла у Мадриді Марті Костюк.

Батьки Анісімової – Костянтин та Ольга – російські емігранти. Костянтин Анісімов був тренером тенісистки.

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