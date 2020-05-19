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Батько Хабіба Нурмагомедова знову впав у кому

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Батько Хабіба знову впав у кому
Батько Хабіба знову впав у кому / GETTY IMAGES

Батько російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов знову впав у кому. Відомий тренер не може дихати самостійно.

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", стан Абдулманапа Нурмагомедова знову погіршився – фахівець впав у кому.

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Нурмагомедова підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації для насичення його крові киснем.

57-річний тренер не може самостійно дихати. 

Що відомо про стан Нурмагомедова

  • Тренера госпіталізували ще 5-го квітня. Він перебуває у військовому госпіталі Москви.
  • На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту. Повідомлялося, що в нього підтвердили COVID-19.
  • Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.
  • За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї.
  • Російські ЗМІ повідомляють, що Нурмагомедову успішно провели операцію на серці.

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Автор: Михайло Гема
Теги: MMA Хабіб Нурмагомедов Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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