Батько Хабіба Нурмагомедова знову впав у кому

Батько російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов знову впав у кому. Відомий тренер не може дихати самостійно.

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", стан Абдулманапа Нурмагомедова знову погіршився – фахівець впав у кому.

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Нурмагомедова підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації для насичення його крові киснем.

57-річний тренер не може самостійно дихати.

Що відомо про стан Нурмагомедова

Тренера госпіталізували ще 5-го квітня. Він перебуває у військовому госпіталі Москви.

На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту. Повідомлялося, що в нього підтвердили COVID-19.

Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.

За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї.

Російські ЗМІ повідомляють, що Нурмагомедову успішно провели операцію на серці.

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