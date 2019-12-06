Батько Ломаченка став найкращим тренером 2019 року

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Василь Ломаченко / xsport.ua

Анатолій Ломаченко був визнаний найкращим тренером 2019 року за версією WBO. 54-річний фахівець є тренером чемпіона світу за версіями WBA, WBO та WBC Василя Ломаченка.

Нагороду Анатолій Ломаченко отримав у Токіо (Японія) на конгресі WBO.

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Також нагороди отримали й інші члени команди Василя Ломаченка. Зокрема, нагороду найкращого менеджера за версією організації отримав Егіс Клімас.

Боб Арум, який організовує поєдинки Василя, став найкращим промоутером.

А напередодні нагороду отримав і сам Василь Ломаченко. Українець отримав нагороду найкращого боксера року за версією WBO.

Що досяг Василь Ломаченко у 2019 році? У квітні Василь захистив титули WBA й WBO, нокаутувавши Ентоні Кроллу. 31 серпня Ломаченко завоював титул WBC, здолавши Люка Кемпбелла. Згодом WBC надала Ломаченку статус франчайзингово чемпіона.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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