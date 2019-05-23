Баварія – Лейпциг: прогноз букмекерів на матч фіналу Кубка Німеччини

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"Баварія" йде за золотим дублем. У фіналі Кубка Німеччини мюнхенці зіграють з непоступливим "Лейпцигом". Нещодавно команда Ковача оформила чемпіонство в Бундеслізі.

Тому не дивно, що експерти саме "Баварію" вважають фаворитом поєдинку.

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Коефіцієнт на перемогу:

• Мюнхенців – 1,56.

• Лейпцига – 6,2.

• На нічию в основний час пропонують 4,5.

Цього сезону бики добряче попсували нерви гіганту Німецького футболу. Нічия. Та важка перемога "Баварії".

Баварія – Лейпциг
Букмекерські прогнози

Чи зможе "Лейпциг" створити сенсацію та обіграти зіркових мюнхенців. Скоро дізнаємося. Стартовий свисток фіналу Кубка Німеччини пролунає у 25 травня о 21:00.

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Теги: Баварія Спорт Футбол
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