Баварія – Лейпциг: прогноз букмекерів на матч фіналу Кубка Німеччини

"Баварія" йде за золотим дублем. У фіналі Кубка Німеччини мюнхенці зіграють з непоступливим "Лейпцигом". Нещодавно команда Ковача оформила чемпіонство в Бундеслізі.

Тому не дивно, що експерти саме "Баварію" вважають фаворитом поєдинку.

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Коефіцієнт на перемогу:

• Мюнхенців – 1,56.

• Лейпцига – 6,2.

• На нічию в основний час пропонують 4,5.

Цього сезону бики добряче попсували нерви гіганту Німецького футболу. Нічия. Та важка перемога "Баварії".



Букмекерські прогнози

Чи зможе "Лейпциг" створити сенсацію та обіграти зіркових мюнхенців. Скоро дізнаємося. Стартовий свисток фіналу Кубка Німеччини пролунає у 25 травня о 21:00.

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