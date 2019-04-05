Баварія – Боруссія Д: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

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Баварія - Боруссія Д: прогноз, ставки на матч Чемпіонату Німеччини 2018/19
Баварія – Боруссія Д прогноз букмекерів / twitter.com/FCBayern

"Баварія" та "Боруссія" Д в очному матчі можуть вирішити долю чемпіонства в Бундеслізі. Якщо "джмелі" здобудуть перемогу, то відірвуться на 5 очок – серйозний гандикап. У разі перемоги "Баварія" може повернутися на вершину турнірної таблиці, але її перевага буде складати всього один бал. Букмекери оцінили, у якої з команд більше шансів.

"Баварія" дограє останній сезон у чинному складі. Влітку команду точно покинуть Роббен, Рібері, Рафінья. Можливо, лави мюнхенців покине Санчеш, Боатенг або Хуммельс. Таким чином, це останній сезон "Баварії", до якої ми звикли.

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З Ніко Ковачем "Баварія" не перемогла жоден топ-клуб у цьому сезоні. Поразка "Ліверпулю" та "Боруссії" Д. Однак "Баварії" після жахливої осені вдалося набрати хід і зрівнятися за кількістю очок з "Боруссією". "Джмелі" аж надто щедро роздавали очки після поновлення чемпіонату в січні. Але в останньому матчі "Баварія" не зуміла перемогти "Фрайбург", змарнувавши чимало нагод. "Боруссія" скористалася осічкою й повернулася на перше місце.

Фаворит Спорт

Остання гра між командами на "Альянс Арені" закінчилася принизливою перемогою "Баварії" 6:0. Очевидно, що мюнхенці прагнуть повторити досягнення. На їх перемогу коефіцієнт 1,54. На виїзний успіх "джмелів" – 5,75. Нічия – 4,45.

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Багато експертів сходяться на думці, що "Боруссія" може виграти чемпіонат тільки в очних матчах з "Баварією". На дистанції мюнхенський гранд надто сильний і цей сезон це доводить. Навіть з проблемами "Баварія" все одно бореться за чемпіонство. 10 листопада "Боруссія" зробила перший крок, перегравши "Баварію" на "Зігналь Ідуна Парк". На те, що "Боруссія" повторить успіх першого матчу коефіцієнт 5,50. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 4,80. На перемогу "Баварії" – 1,55.

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Посеред тижня "Баварія" провела виснажливий поєдинок у Кубку Німеччини, де пропустила аж 4 голи від команди з другої ліги. Таким чином, до "Боруссії" підопічні Ковача підходять у складній фізичній формі, але в хорошому психологічному стані. На перемогу "Баварії" в 1xbet дають 1,56. На виїзну звитягу команди Фавра – 5,80. Нічия – 4,74.

Поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини "Баварія" – "Боруссія" Д відбудеться у суботу, 6 квітня. Початок матчу, о 19:30.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія ФК Боруссія Д
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