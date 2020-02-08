Баварія – РБ Лейпциг: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

В неділю, 9 лютого, в Німеччині відбудеться топ-матч – в гості до "Баварії" завітає "РБ Лейпциг". Обидві команди борються за чемпіонство. Тож букмекери оцінили їх шанси на перемогу в цьому матчі.

Баварія – РБ Лейпциг: анонс

"Баварія" у турнірній таблиці поки посідає першу місце. "РБ Лейпциг" відстає від суперників на одне очко та розмістився на другій сходинці. Тож переможець цього матчу буде мати можливість відірватися від переслідувача.

"Матч "Баварія" – "РБ Лейпциг" відбудеться в неділю, 9 лютого. Початок зустрічі о 19:00.

Поки кращі шанси виглядають у "Баварії". Вона виграла усі чотири матчі у 2020 році. З них три – у чемпіонаті. Ще одна гра – в кубку проти "Хоффенхайму". Хоча мюнхенці й пропустили три голи.

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Натомість "РБ Лейпциг" виграв лише одну гру – на початку в "Уніон Берлін". після цього були дві поразки "Айнтрахту" – в чемпіонаті та кубку, а також нічия з менхенгладбахською "Боруссією".

Тож не дивно, що саме "Баварія" є фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на їх перемогу коливається близько 1,40, у той час як на їх суперників – 6,50.

Прогноз PariMatch

Їх експерти перемогу "Баварії" оцінили в 1,41. Перемога гостей – 6,50. Нічия у матчі – 5,70.

Обидві матчі славляться забивним футболом, тож чимала кількість голів очікується і в цій грі. Ставка на "тотал матчу більше 3,5" – 1,74, натомість "тотал матчу менше 3,5" – 2,17.

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На те, що Роберт Левандовські заб'є гол в цій грі – 1,45. На гол його суперника Тімо Вернера – 2,55. Більше шансів має забити Серж Гнабрі – 2,40.

Прогноз Favorit

Їх коефіцієнти дещо нижчі на перемогу "Баварії" – 1,38, але більші на "РБ Лейпциг" – 6,70. нічия – 5,60.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,5" – 1,73, а на "тотал матчу менше 3,5" приймають з коефіцієнтом 2,12.