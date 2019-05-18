"Баварія" розгромила кривдника "Шахтаря" і стала чемпіоном Німеччини
Мюнхенська "Баварія" продовжила свій рекорд – команда 29-й раз в історії стала чемпіоном Німеччини. У поєдинку 34-го туру Бундесліги "Баварія" розтрощила "Айнтрахт" з рахунком 5:1.
Перед останнім туром "Баварія" випереджала конкурента в чемпіонських перегонах – дортмундську "Боруссію" на два очки.
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В матчі проти "Айнтрахту" баварці вирішили не спокушати долю і впевнено перемогли. У новоспечених чемпіонів м’ячі забивали Коман, Алаба, Санчес, Рібері, Роббен.
Нинішнє чемпіонство стало для "Баварії" 29-м в історії. Мюнхенці продовжують оновлювати рекорд за цим показником.
Також "Баварія" має шанс зробити золотий дубль. У фіналі Кубка Німеччини команда Ніко Ковача 25 травня зіграє проти РБ "Лейпциг".
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