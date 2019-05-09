"Баварія" врятує легендарний німецький клуб

216 Читать новость на русском
ФК "Баварія"
ФК "Баварія" / facebook.com/fcbayern.en

Мюнхенська "Баварія" проведе товариський матч з "Кайзерслаутерном", щоб допомогти клубу вижити. Зустріч відбудеться 27 травня на стадіоні "Фрітц Вальтер" і почнеться, о 19:30 за київським часом.

У такий спосіб "Баварія" хоче допомогти "Кайзерслаутерну" зберегти ліцензію на участь у третьому дивізіоні в наступному сезоні. Весь прибуток від гри піде на рахунок "Кайзерслаутерна", повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.

Дивіться також: "Баварія" зворушливо оголосила про відхід зіркового футболіста: відео

"Кайзерслаутерн" – один з найстаріших клубів Німеччини, команда з багатими традиціями. Протягом багатьох років між "Баварією" і "Кайзерслаутерном" розгоралися палкі дуелі. Футбол живе не тільки за рахунок емоцій і змагального духу, але і за рахунок солідарності. Тому ми із задоволенням надамо допомогу і будемо сподіватися, що "Кайзерслаутерн" у найближчому майбутньому повернеться у Бундеслігу,
– зазначив голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге.

"Кайзерслаутерн" чотири рази вигравав німецьку Бундеслігу (1951, 1953, 1991, 1998) та стільки ж разів ставав віце-чемпіоном. Що цікаво, у 1998 році "червоним дияволам" підкорилось цікаве досягнення. Після того, як у 1997 році клуб став чемпіоном Бундесліги 2, йому вдалося відразу виграти Бундеслігу. Одного разу "Кайзерслаутерн" виграв Кубок Німеччини та Суперкубок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Оксана Марченко привітала з 9 травня скандальним дописом, де назвала націоналізм фашизмом
сьогодні
3427
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
сьогодні 17:24 Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
409
Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
7 травня 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
Станіслав Безушко 644
"Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
сьогодні 08:50 "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
660
Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
8 травня 21:54 Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
1115
Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
8 травня 19:20 Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
1506
Новини
Більше новин
Залиште відгук