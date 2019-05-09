"Баварія" врятує легендарний німецький клуб

Мюнхенська "Баварія" проведе товариський матч з "Кайзерслаутерном", щоб допомогти клубу вижити. Зустріч відбудеться 27 травня на стадіоні "Фрітц Вальтер" і почнеться, о 19:30 за київським часом.

У такий спосіб "Баварія" хоче допомогти "Кайзерслаутерну" зберегти ліцензію на участь у третьому дивізіоні в наступному сезоні. Весь прибуток від гри піде на рахунок "Кайзерслаутерна", повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.

Дивіться також: "Баварія" зворушливо оголосила про відхід зіркового футболіста: відео

"Кайзерслаутерн" – один з найстаріших клубів Німеччини, команда з багатими традиціями. Протягом багатьох років між "Баварією" і "Кайзерслаутерном" розгоралися палкі дуелі. Футбол живе не тільки за рахунок емоцій і змагального духу, але і за рахунок солідарності. Тому ми із задоволенням надамо допомогу і будемо сподіватися, що "Кайзерслаутерн" у найближчому майбутньому повернеться у Бундеслігу,

– зазначив голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге.

"Кайзерслаутерн" чотири рази вигравав німецьку Бундеслігу (1951, 1953, 1991, 1998) та стільки ж разів ставав віце-чемпіоном. Що цікаво, у 1998 році "червоним дияволам" підкорилось цікаве досягнення. Після того, як у 1997 році клуб став чемпіоном Бундесліги 2, йому вдалося відразу виграти Бундеслігу. Одного разу "Кайзерслаутерн" виграв Кубок Німеччини та Суперкубок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram