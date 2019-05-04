"Баварія" залишилась лідером чемпіонської гонки в Німеччині

В рамках 32 туру німецького чемпіонату "Баварія" здобула перемогу над "Ганновером". Прогнози вже у першому таймі у життя почали втілювати Роберт Левандовскі і Леон Горецка.

Після кількох небезпечних моментів біля воріт гостей Лєвандовскі відкрив рахунок, на 27 хвилині замкнувши подачу Джошуа Кімміха точним ударом головою і забив перший гол.

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На 40 хвилині Горецка пострілом з-за меж штрафного подвоїв перевагу мюнхенців, а перед свистком на перерву він ще й влучив у поперечину.

На старті другого тайму Сісеро Жонатан, який вийшов на заміну, за 10 хвилин перебування на полі він встиг забити пенальті "Ганновера" та отримати дві жовті картки, залишивши партнерів у меншості.

Тим не менш, господарі дотиснули суперника аж на 84 хвилині після обрізки, яка завершилась вриванням Франк Рібері у штрафний та переможним ударом у дальній кут – 3:1.



Завдання лідеру спростила "Боруссія". Конкурент "Баварії" не втримав перемогу, виграючи два-нуль у Бремені. Утім господарі в заключні двадцять хвилин зуміли проявити характер. Нічию музикам приніс сорокарічний Клаудіо Пісарро – 2:2.

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