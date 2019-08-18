"Баварія" зі скандалом купила талановитого футболіста "Боруссії" М: фото

Мюнхенська "Баварія" продовжує скуповуватися на трансферному ринку. Лави чемпіонів Німеччини поповнив талановитий футболіст менхенгладбахської "Боруссії" Мікаель Кюізанс.

20-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2024 року. Трансфер Кюізанса, ймовірно, обійшовся "Баварії" в 10 мільйонів євро.

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Французький футболіст перейшов у "Боруссію" влітку 2017 року з "Нансі". У минулому сезоні Бундесліги він провів 11 матчів і зробив одну гольову передачу.

Я знаю, що це великий крок для мене, але я готовий. Гордий тим, що буду носити футболку "Баварії" в майбутньому. Здорово, що деякі французи вже виступають за "Баварію". Це, безумовно, допоможе мені з адаптацією,

– сказав Кюізанс.

Після матчу Бундесліги тренер "Боруссії" Марко Розе розкритикував футболіста за його бажання перейти в "Баварію".

У нього таке ставлення, якого він, безумовно, не проявить у своєму новому клубі. Для нас був необхідний трансфер, у мене склалося враження, що "Боруссія" стала для нього дуже маленькою,

– резюмував Розе.

Спортивний директор "жеребців" Макс Еберль також неоднозначно прокоментував перехід француза.

Я був здивований цим, тому що він абсолютно хотів грати. У "Баварії" відмінний склад, і грати там буде не легше. Він не хотів залишатися, тому йому довелося піти іншим шляхом. Ми повинні були відреагувати, нам потрібні гравці, які ототожнюють себе з клубом,

– заявив Еберль.

Для "Баварії" Кюізанс вже шостий новий футболіст. До цього лави мюнхенців поповнили французи Лукас Ернандес та Бенжамен Павар, хорват Іван Перішич, німець Янн-Фіте Арп. Також "Баварія" оголосила про оренду Філіппе Коутінью.