"Баварія" зробила рекордний трансфер, придбавши травмованого чемпіона світу за 80 мільйонів євро

Німецька "Баварія" офіційно оголосила про підписання контракту із захисником Лукасом Ернандесом. Іспанський "Атлетіко" за трансфер гравця отримав 80 мільйонів євро. тепер це найдорожчий трансфер захисника.

23-річний захисник (може зіграти як у центрі захисту, так і на лівому фланзі), приєднається до німецького клубу 1 липня 2019 року. Угода Ернандеса з "Баварією" діятиме до 30 червня 2024 року.

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Та під час медичного огляду гравця виявилося, що в Ернандеса пошкодження внутрішньої зв'язки в правому коліні. Відтак гравцю буде потрібна операція.

Зарплата гравця у клубі не повідомляється. За даними ЗМІ, француз отримуватиме близько 13 мільйонів євро за сезон, що зробить його одним із найбільш оплачуваних гравців. Окрім того, трансфер Ернандеса стане найдорожчим в історії "Баварії". До цього мюнхенський клуб заплатив за іншого француза Корентена Толіссо 41,5 мільйона євро.

Також Ернандес буде найдорожчим захисником. До цього англійський "Ліверпуль" купив Вірджила ван Дейка за 78,8 мільйона євро в "Саутгемптона" 1 січня 2018 року (офіційної інформації про суму трансферу оголошено не було).

Лукас Ернандес виступає за мадридський "Атлетіко" з 2007 року. Він пройшов усі вікові команди іспанського клубу. І грав з ним у фіналі Ліги чемпіонів 2016 року. У 2018 році Ернандес виграв Лігу Європи з "Атлетіко". Цього ж року у складі збірної Франції Ернандес став чемпіоном світу.

До цього "Баварія" купила правого захисника збірної Франції Бенджамена Павара. За нього мюнхенці заплатили 35 мільйонів євро. Він теж приєднається до клубу 1 липня 2019 року.