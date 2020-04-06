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"Баварія" не витримала і відновила тренування попри карантин: фото

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"Баварія" відновила тренування / twitter.com/brfootball

Мюнхенська "Баварія" на офіційному сайті оголосила про те, що тренування команди поновилися з 6 квітня.

Вранці 6 квітня гравці займалися невеликими групами, дотримуючись при цьому безпечну дистанцію між собою.

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Фотографії ще не з'явилися навіть на офіційному сайті клубу, але є у фотографів, які діляться ними в соцмережах.

"Баварія" стала не першим німецьким клубом, який відновив заняття. Раніше до тренувань повернулися "Боруссія" Дортмунд і "Вольфсбург".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Баварія Новини Спорту Спорт Футбол
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