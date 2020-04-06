"Баварія" не витримала і відновила тренування попри карантин: фото

Мюнхенська "Баварія" на офіційному сайті оголосила про те, що тренування команди поновилися з 6 квітня.

Вранці 6 квітня гравці займалися невеликими групами, дотримуючись при цьому безпечну дистанцію між собою.

Дивіться також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe — B/R Football (@brfootball) April 6, 2020

Фотографії ще не з'явилися навіть на офіційному сайті клубу, але є у фотографів, які діляться ними в соцмережах.

"Баварія" стала не першим німецьким клубом, який відновив заняття. Раніше до тренувань повернулися "Боруссія" Дортмунд і "Вольфсбург".

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.