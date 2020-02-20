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Бех-Романчук перемогла на турнірі у Франції

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Марина Бех-Романчук на турнірі у Льєвані / podillyanews.com

Українська легкоатлетка продовжує підкорювати спортивні вершини. Українка продемонструвала найкращий результат - 6,90 м і посіла перше місце.

24-річна Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину на турнірі серії World Athletics Indoor Tour у Льєвані.

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Українка стрибнула на 6,90 м. Це на вісім сантиметрів довше за нігерійку Есе Бруме, яка посіла друге місце. Бронза змагань у Настасьї Мирончук, яка представляє Білорусь.

Додамо, це четверта поспіль перемога української спортсменки у стрибках в довжину у приміщенні з результатом 6,90 м і довше. Таке досягнення вдавалось здобути лише колишній німецькій легкоатлетці Гайке Дрекслер ще у 1995 році. 

Нещодавно, Марина Бех-Романчук перемогла на престижному турнірі у Глазго.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Марина Бех-Романчук Новини Спорту Спорт
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