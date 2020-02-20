Бех-Романчук перемогла на турнірі у Франції

Українська легкоатлетка продовжує підкорювати спортивні вершини. Українка продемонструвала найкращий результат - 6,90 м і посіла перше місце.

24-річна Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину на турнірі серії World Athletics Indoor Tour у Льєвані.

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Українка стрибнула на 6,90 м. Це на вісім сантиметрів довше за нігерійку Есе Бруме, яка посіла друге місце. Бронза змагань у Настасьї Мирончук, яка представляє Білорусь.

Додамо, це четверта поспіль перемога української спортсменки у стрибках в довжину у приміщенні з результатом 6,90 м і довше. Таке досягнення вдавалось здобути лише колишній німецькій легкоатлетці Гайке Дрекслер ще у 1995 році.

Maryna Bekh-Romanchuk seals #WorldIndoorTour victory with fourth consecutive 6.90m+ competition.



The last woman to put together this feat indoors was Heike Drechsler in 1995!



: https://t.co/hhl1oDiamj pic.twitter.com/udFe7SbHJO — World Athletics (@WorldAthletics) February 20, 2020

Нещодавно, Марина Бех-Романчук перемогла на престижному турнірі у Глазго.