Бех-Романчук перемогла на турнірі у Франції
Українська легкоатлетка продовжує підкорювати спортивні вершини. Українка продемонструвала найкращий результат - 6,90 м і посіла перше місце.
24-річна Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину на турнірі серії World Athletics Indoor Tour у Льєвані.
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Українка стрибнула на 6,90 м. Це на вісім сантиметрів довше за нігерійку Есе Бруме, яка посіла друге місце. Бронза змагань у Настасьї Мирончук, яка представляє Білорусь.
Додамо, це четверта поспіль перемога української спортсменки у стрибках в довжину у приміщенні з результатом 6,90 м і довше. Таке досягнення вдавалось здобути лише колишній німецькій легкоатлетці Гайке Дрекслер ще у 1995 році.
Нещодавно, Марина Бех-Романчук перемогла на престижному турнірі у Глазго.
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