Бех-Романчук вперше визнана найкращою спортсменкою місяця

Марина Бех-Романчук стала найкращою спортсменкою жовтня в Україні. За підсумками спортивного місяця Національний олімпійський комітет України визнав Марину найкращою.

Наставника Бех-Романчук Вадима Крушинського названо найкращим тренером другого осіннього місяця.

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Для Марини це перше високе визнання НОК України.

Що досягла Бех-Романчук у жовтні?

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) талановита 24-річна хмельничанка з результатом 6,92 метра принесла Україні срібну медаль.

Це її найкращий результат в сезоні. Її особистим рекордом є результат 6,93 м. Марина пропустила вперед лише лідерку сезону німкеню Малайку Міхамбо.

Для України медаль Марина стала другою на світовій першості. Перша нагорода на рахунку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх , яка виборола срібло і встановила новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років.