Беленюк і Саладуха повністю втратять фінансування від Мінмолодьспорту: відомо причину

Українські спортсмени Жан Беленюк і Ольга Саладуха за попередніми підрахунками проходять до Верховної Ради України, як члени партії Слуга народу.

Згідно з Конституцією України до 31 серпня вони повинні припинити іншу оплачувану діяльність (стаття 25 і стаття 78), повідомляє Tribuna.com.

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Таким чином, Беленюк і Саладуха повинні відмовитися від фінансової підтримки з боку Міністерства молоді та спорту України, яке фінансувало їх підготовку і участь в змаганнях.

За рахунок Мінмолодьспорту як спортсменів штатних збірних команд їх відправляли на змагання і навчально-тренувальні збори. Тобто, як працівників інших установ або підприємств. Фактично, це їх оплачувані відрядження.



Отже, з отриманням депутатського мандата Беленюк і Саладуха зможуть тільки за свій рахунок готуватися до змагань і приймати в них участь. До цього моменту їм доведеться офіційно відмовитися від фінансової підтримки Мінмолодьспорту, яке зазвичай покриває витрати на переліт, проживання та харчування спортсменів за участю в міжнародних турнірах,

– сказав радник голови Мінмолодьспорту Павло Булгак.

В кінці червня Беленюк завоював золото на Європейських іграх-2019 в Мінську. Український борець греко-римського стилю виступає в категорії до 87 кілограм. Жан планує завершити кар'єру після Олімпіади-2020 в Токіо.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України.