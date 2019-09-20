Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео

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Жан Беленюк заснув у Верховній Раді
Жан Беленюк заснув у Верховній Раді / bzns.media

Зірковий український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який днями став дворазовим чемпіоном світу в Нур-Султані, знову опинився в центрі уваги.

Жан Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України. Спортсмен лише 18 вересня пізно ввечері повернувся в Україну з Нур-Султана, де проходила світова першість.

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Ймовірно, насичений графік і виступ на світовій першості втомили депутата від партії "Слуга народу". Зазначимо, що Беленюк все ж брав участь в голосуваннях.

Жан Беленюк заснув у Верховній Раді: дивіться відео

Нагадаємо, що Беленюк завдяки виходу в півфінал чемпіонату світу здобув олімпійську ліцензію на Ігри-2020. Після Олімпіади в Токіо срібний призер ігор в Ріо-де-Жанейро планує завершити спортивну кар'єру.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк став переможцем чемпіонату світу, у фінальній сутичці українець перемігши Віктора Льоренца з рахунком – 2:1.

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Теги: Спорт Новини Спорту Верховна Рада Жан Беленюк
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