Бельгія пішла проти УЄФА: сезон буде достроково завершено

У Бельгії достроково завершать футбольний сезон попри попередження УЄФА, що клуби можуть бути недопущені в єврокубки. Чемпіоном Бельгії стане "Брюгге".

Королівська бельгійська футбольна асоціація, Про-ліга та УЄФА провели розмову щодо дострокового завершення сезону.

У ході розмови бельгійська сторона детально пояснила УЄФА причини своїх дій.

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Як інформує бельгійська асоціація, рішення про завершення сезону не буде скасовано.

"Переговори дозволили бельгійським керівникам детально пояснити медичні та економічні причини рекомендації, винесеної вчора правлінням Про-ліги, і оскаржити будь-який підхід, який змусив би лігу продовжувати змагання в умовах загрози здоров'ю або ризикувати не брати участь в європейських змаганнях наступного сезону", – мовиться у повідомленні.

Таким чином, "Брюгге", в якому виступає українець Едуард Соболь, стане чемпіоном Бельгії. "Гент", де грають українці Яремчук, Безус та Пластун, отримають срібні нагороди.

Що відомо про завершення сезону в Бельгії

2-го квітня бельгійські ЗМІ повідомили, що керівники бельгійських клубів прийняли рішення достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу.

Наразі рішення офіційно ще не прийнято.

Дострокове завершення сезону в Бельгії мотивоване тим, що клуби не хочуть догравати сезон за порожніх трибун.

Натомість УЄФА написав листа усім 55 асоціаціям, в якому попросив не завершувати достроково сезон.

Там заявили, що можуть не допустити в єврокубки клуби, де сезон не буде дограно.

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