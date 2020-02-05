"Бенфіка" назвала заявку на матчі Ліги Європи проти "Шахтаря"

Португальська "Бенфіка" оголосила заявку на матчі Ліги Європи. В 1/16 фіналу команда зіграє проти донецького "Шахтаря".

У порівнянні із заявкою команди на першу частину єврокубків, то "Бенфіка" дозаявила двох зимових новачків – Юліана Вайгля та Дієго Соузу, а також двох гравців з молодіжного складу – Морату та Самуель Соареша.

До слова: "Шахтар" назвав заявку на плей-офф Ліги Європи проти "Бенфіки"

Заявка "Бенфіки" на матчі Ліги Європи:

Воротарі: Міле Свілар, Самуель Соареш, Іван Злобін, Фабіо Дуарте, Одіссеас Влаходімос;

Захисники: Грімальдо, Рубен Діас, Тайрон Ебейї, Жардел, Андре Алмейдра, Морато, Нуно Тавареш, Калаіца, Жоао Феррейра, Томаш Тавареш, Педро Альваро, Ферро;

Півзахисники: Габріель, Чікіньо, Піцці, Самаріс, Вайгль, Таарабт, Флорентіно, Рафаель Бріто, Тьяго Данташ, Гонсалу Рамос, Давид Тавареш, Франко Серві, Живковіч, Рафа;

Нападники: Сеферович, Дієго Соуза, Жота, Вінісіус.

Варто відзначити, що 12 гравців представляють молодіжну команду "Бенфіки".

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка" відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь – 27 лютого в Лісабоні.