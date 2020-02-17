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"Бенфіка" одна з найкращих команд у Європі, – Срна розповів про суперника "Шахтаря" в ЛЄ

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Дарійо Срна / ФК "Шахтар"

Помічник головного тренера "Шахтаря" Дарійо Срна розповів про майбутній матч "гірників" в єврокубках проти "Бенфіки".

Екскапітан "Шахтаря" пригадав перемогу "гірників" над "Бенфікою" в 2007 році.

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Так склалося, що ми з "Бенфікою" зіграли на виїзді краще, ніж удома. Прийшов час – це змінити. Я знаю, що нас чекає повний стадіон, буде хороша атмосфера. Найкращий гравець тієї "Бенфіки"? Багато футболістів. Але я думаю найкращим був Руї Кошта. Це дуже хороший футболіст. Тоді вся команда у "Бенфіки" була хороша.

Дуже серйозний поєдинок для нас. "Бенфіка" одна з найкращих команд в Європі, в складі якої грає багато молодих футболістів. Вони постійно добиваються високих результатів. У нас тренерський штаб з Португалії, тож для них це буде дуже принципова гра. Сподіваємося, що покажемо хорошу гру і доб'ємося позитивного результату,
– розповів Дарійо в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка" відбудеться в Харкові 20 лютого на ОСК "Металіст".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Шахтар Спорт Футбол
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