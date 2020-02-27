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Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

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Бенфіка – Шахтар онлайн / ФК "Шахтар"

В четвер, 27 лютого, "Шахтар" грає на виїзді проти португальської "Бенфіки" матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Перший матч "Шахтар" виграв у Харкові з рахунком 2:1. У цьому матчі арбітр двічі скасовував голи після перегляду VAR. Однак у другому випадку він призначив пенальті у ворота "Шахтаря".

Як це було: "Шахтар" здолав "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи: два скасовані голи через VAR – відео

Рахунок 2:1 – доволі небезпечний для "Шахтаря". Якщо "Бенфіка" заб'є у цьому матчі, "гірникам" теж треба буде забивати. Однак букмекери вважають, що в "Шахтаря" більше шансів на прохід у 1/8 фіналу – 1,75 проти 2,15 на прохід "Бенфіки".

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга Європи Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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