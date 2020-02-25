"Бенфіку" та "Шахтар" в Лізі Європи розсудить Бйорн Кюйперс: він вилучав Шевченка

Призначено бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між португальською "Бенфікою" та донецьким "Шахтарем".

Головним арбітром матчу призначили Бйорна Кюйперса. На лініях йому допомагатимуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. Четвертий арбітр – Йерун Мансхот.

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Бйорн Кюйперс неодноразово перетинався з українськими командами, і зі "Шахтарем" зокрема. Востаннє – в минулому сезоні, коли судив матч "Ліона" проти "Шахтаря". Тоді матч закінчився внічию 1:1.

Не надто приємні спогади про Кюйперса у вболівальників "Шахтаря" після матчу проти "Севільї" у півфіналі Ліги Європи сезону 2015/16. Тоді "гірники" на виїзді поступилися 3:1. В цьому ж сезоні нідерландець судив матч кваліфікації Ліги чемпіонів, коли "Шахтар" на виїзді мінімально обіграв австрійський "Рапід".

Вперше ж Кюйперс судив "Шахтар" в сезоні 2008/09, коли донеччани на виїзді обіграли московський ЦСКА в 1/8 фіналу Кубка УЄФА.

Щодо інших український клубів, то Кюйперс чотири рази судив матчі "Динамо". Кияни один раз виграли, двічі програли та один раз зіграли внічию. Хоча саме нічийний матч став скандальним. Це була гра Ліги Європи проти португальської "Браги" у сезоні 2010/11. І саме в цьому матчі Андрій Шевченко отримав єдину червону картку у своїй кар'єрі – арбітр з різницею у вісім хвилин двічі показав йому жовті картки. В інших матчах "Динамо" поступилося ПСЖ 1:4 в матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2012/13, "Барселоні" 0:2 в груповому раунді ЛЧ сезону 2009/10. Єдина перемога – над "Рапідом" 3:1 в груповому етапі Ліги Європи сезону 2013/14.

Також Кюйперс судив матч групового етапу Євро-2012 Україна – Франція. Наша команда тоді поступилася 0:2. Сам матч запам'ятався шаленою зливою, через яку довелося перервати гру.

Варто відзначити, що саме Кюйперсу довірили обслуговувати фінал Ліги чемпіонів 2013/14, який відбувся на "Естадіу да Луш". Саме тут зіграють "Бенфіка" та "Шахтар" в четвер, 27 лютого.