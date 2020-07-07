Берінчик наблизився до чемпіонського бою з Ломаченком
Український боксер Денис Берінчик може отримати можливість поборотися за пояс WBO в легкій вазі, яким володіє його співвітчизник Василь Ломаченко.
WBO може організувати міні-турнір на звання офіційного претендента за участю кращих боксерів рейтингу. Про це повідомляє BoxingScene.
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Раніше повідомлялося, що WBO організовує поєдинок між другим і третім номером рейтингу, щоб визначити претендента на титул Ломаченкe. Ними є американець Раян Гарсія (20-0, 17 КО) і ганець Еммануель Тагое (31-1, 15 КО).
Берінчик – Ломаченко
Берінчик зізнався наскільки реальні шанси на його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка.
У боксерів одна вагова категорія. За словами Дениса, якщо йому вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком.
Досягнення Дениса Берінчика: головне
- Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор (2012).
- Срібний призер чемпіонату світу (2011).
- Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).
- Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).
- Заслужений майстер спорту України з боксу.
- Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.
Досягнення Василя Ломаченка
- У 2008 році на літніх Олімпійських іграх у Пекіні став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
- На наступній Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з Південної Кореї.
- Протягом 2012/13 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі якої не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.