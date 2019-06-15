Берінчик, Хижняк та Беленюк підтримають Далакяна у його чемпіонському бою в Києві

У суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику столичного КВЦ "Парковий" чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян зустрінеться з офіційним претендентом на це звання Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Українця у цьому бою будуть підтримувати відомі спортсмени.

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Підтримати Артема приїде делегація збірної України з боксу на чолі з лідером національної команди, чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком. Денис Берінчик збирається не тільки повболівати за Далакяна, але зняти репортаж з боксерського шоу для нового випуску свого youtube-каналу.

Ще одним зірковим гостем стане чемпіон світу і срібний призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк, повідомляє Sport Arena.

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Артем Далакян завоював пояс чемпіона світу в лютому 2018 року в США в бою проти Брайана Вілорія. Після цього українці двічі успішно захистив свій титул. Один з цих захистів відбувся якраз просто неба на вертолітному майданчику. Рік тому представник української компанії Union Boxing Promotion на цій же локації впевнено переміг Сірічаі Тайена з Тайваню технічним нокаутом. Згодом Далакян ще раз захистив свій титул у бою проти представника Домініканської Республіки Грегоріо Леброна.