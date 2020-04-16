Берінчик мав провести перший бій за кордоном в андеркарді поєдинку Усик – Чісора
Український боксер Денис Берінчик повинний був битися перед поєдинком Олександра Усика проти Дерека Чісори.
Тренер Дениса Берінчика Єгор Голуб розповів про зірваний поєдинку в Лондоні.
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Денис повинен проводити 3-4 бої на рік – це мінімум. Ось Красюк (промоутер Дениса Берінчика) говорив, що Денис повинен був битися 23 травня в Лондоні в андеркарді. Зараз все перенеслося на липень, але поки нічого не ясно,
– сказав Голуб у прямому ефірі Instagram-сторінки luckypunchnet.
Раніше Олександр Красюк заявляв, що бої Берінчика проходять в Броварах та Києві через фінансові труднощі.
В останньому бою Денис Бернічик здолав Ектора Сармієнто в Броварах. Українець переміг одноголосним рішенням суддів. А на сам бій Берінчик вийшов в образі Халка.
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