Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: прогноз букмекерів на бій

У суботу, 5 жовтня, Денис Берінчик проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі проти Патріціо Лопеса Морено. Букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Берінчик – Морено: прогноз

Для Берінчика це буде вже 12-й поєдинок на професійному ринзі. До цього Денис виграв 11 боїв, а в семи добився перемоги нокаутом. У рейтингу WBO Денис посідає 12-е місце й крок за кроком підіймається до топ-боксерів.

Суперник Дениса – досвідчений представник Мексики Патріціо Лопес Морено. Морено відбоксував уже 26 поєдинків, не програвши жодного. У його активі 19 перемог нокаутом. Ще три поєдинки мексиканця завершувалися нічиєю.

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Очевидним фаворитом поєдинку, на кону якого стоятиме титул Інтернаціонального чемпіона WBO, є український боксер. На 12-у поспіль перемогу Дениса на професійному ринзі букмекери "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 1,10.

Однією з переваг Берінчика є те, що бій відбудеться у Києві, відтак український спортсмен матиме підтримку рідних трибун. Коефіцієнт на те, що Морено зуміє перемогти українця – 6,85.

Нічийний результат буде більше на користь українця, оскільки такий підсумок дозволить Денису залишити титул у себе. Коефіцієнт на те, що переможця не буде виявлено – 34.

Разом з тим, букмекери "Фаворит Спорт" пропонують любителям боксу вгадати, як завершиться бій. Коефіцієнт на те, що Денис здобуде дострокову перемогу – 2. Якщо ж українець виграє суддівським рішенням – коефіцієнт 1,85.

Дострокову або ж перемогу Морено по очках букмекери компанії "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 15.

Бій Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено відбудеться 5-го жовтня у ТРЦ "Термінал". Вечір боксу в Києві розпочнеться о 22:25.