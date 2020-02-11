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Берінчик підготував епатажний вихід у ринг

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Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Непереможний український боксер Денис Берінчик готує черговий яскравий вихід у ринг. Про це розповів глава промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк.

Володар поясу WBO International планує гарячий вихід на бій проти Ектора Сермієнто, який відбудеться 22 лютого.

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Красюк у коментарі Xsport розповів, що ознайомився зі сценарієм виходу Дениса Берінчика. За його словами, він спершу негативно відреагував на ідею Дениса.

Мене умовили. Вчора я вже сказав: "Так". Дуже барвисто, видовищно. Чесно кажучи, не можу багато розповідати, але одне можу сказати: "Такого у світі я ще не бачив". Це відмінна риса Дениса: вихід у ринг іноді епатажний, іноді зухвалий, іноді просто видовищний, на цей раз імідж не змінюється,
– резюмував Красюк.

Попередній бій Берінчик провів 5-го жовтня 2019 року у Броварах. Денис захищав пояс Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

Берінчика вивезли на бій проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено у клітці.

Денис був закутий ланцюгами та мав маску на обличчі. Згодом з українця зняли ланцюги, після чого він зайшов у ринг.

Поєдинок проти Морено завершився перемогою Дениса рішенням суддів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик
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