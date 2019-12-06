Берінчик планує битися у США
Непереможний боксер Денис Берінчик розповів про плани на 2020 рік. Українець заявив, що планує битися у США.
За словами Дениса, 2020 рік буде вирішальним для його боксерської кар'єри.
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Налаштований на великі поєдинки з боксерами, які займають топові місця в рейтингу. Так що я буду пошарпаним, мене будуть бити, тому що ці хлопці дуже злі й голодні,
– цитує Дениса SportArena.
Денис заявив, що ім'я його наступного суперника стане відомо на початку 2020 року.
Коли Берінчик провів останній бій? 5 жовтня Денис Берінчик вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. У Броварах Берінчик у яскравому поєдинку переміг Лопеса Морено з Мексики. На професійному ринзі Денис виграв 12 поспіль боїв.