Берінчик планує битися у США

59 Читать новость на русском
Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Непереможний боксер Денис Берінчик розповів про плани на 2020 рік. Українець заявив, що планує битися у США.

За словами Дениса, 2020 рік буде вирішальним для його боксерської кар'єри.

Читайте також: Берінчик після перемоги кинув виклик потенційним суперникам Ломаченка

Налаштований на великі поєдинки з боксерами, які займають топові місця в рейтингу. Так що я буду пошарпаним, мене будуть бити, тому що ці хлопці дуже злі й голодні,
– цитує Дениса SportArena.

Денис заявив, що ім'я його наступного суперника стане відомо на початку 2020 року.

Коли Берінчик провів останній бій? 5 жовтня Денис Берінчик вдруге захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. У Броварах Берінчик у яскравому поєдинку переміг Лопеса Морено з Мексики. На професійному ринзі Денис виграв 12 поспіль боїв.

Помер активіст Мирошниченко, якого жорстоко побили в Бахмуті через українську мову
сьогодні
6430
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Денис Берінчик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:36 Руїс на 21 кілограм переважив Джошуа: фінальна дуель поглядів – відео
Юрій Семенюк 1314
сьогодні 14:10 Ветеран НХЛ нокаутував воротаря "Кароліни" ефектним ударом: відео
Юрій Семенюк 1837
5 грудня 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1188
5 грудня 14:27 Зірка НБА закинув ефектний данк, але рефері не зарахували кидок: відео
Юрій Семенюк 755
4 грудня 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 423
Новини
Більше новин
Залиште відгук