Берінчик проведе відкрите тренування перед титульним поєдинком

36 Читать новость на русском
Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

У понеділок, 30 вересня, у Києві у WWFC GYM відбудеться відкрите тренування головних героїв вечора боксу K2 Promotions Ukraine – чемпіона International WBO Дениса Берінчика, Олега Малиновського та Дмитра Митрофанова.

Боксери продемонструють фізичну форму перед поєдинками 5 жовтня та проведуть брифінг.

Читайте також: Денис Берінчик отримав хамовитого суперника на чемпіонський бій в Україні: дата та місце бою

Як відомо, 5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

В андеркарді боксерського шоу Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). Протистояти Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

Відкрите тренування у WWFC GYM відбудеться о 13:00.

blog_ava
Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
сьогодні
4804
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Денис Берінчик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
сьогодні 12:01 Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
1403
Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
сьогодні 10:17 Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
1313
"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
сьогодні 08:51 "Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
272
Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
26 вересня 16:58 Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
3210
"Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен
26 вересня 16:29 "Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен
616
Новини
Більше новин
Залиште відгук