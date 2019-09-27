Берінчик проведе відкрите тренування перед титульним поєдинком
У понеділок, 30 вересня, у Києві у WWFC GYM відбудеться відкрите тренування головних героїв вечора боксу K2 Promotions Ukraine – чемпіона International WBO Дениса Берінчика, Олега Малиновського та Дмитра Митрофанова.
Боксери продемонструють фізичну форму перед поєдинками 5 жовтня та проведуть брифінг.
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Як відомо, 5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).
В андеркарді боксерського шоу Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). Протистояти Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).
Відкрите тренування у WWFC GYM відбудеться о 13:00.