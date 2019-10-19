Бетербієв після перемоги над Гвоздиком проведе бій проти китайця Мен Фаньлуна

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Артур Бетербієв
Артур Бетербієв / twitter.com/trboxing

Російський боксер Артур Бетербієв переміг українця Олександра Гвоздика та відібрав у нього чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі.

Як це було: Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC

У цьому бою Бетербієв захистив свій титул чемпіона IBF. Тож у наступному поєдинку знову буде проводити його захист. Суперником же стане китайський боксер Мен Фаньлун.

"У наступному поєдинку Артур Бетербієв проведе захист титулу IBF проти першого номера рейтингу Мен Фаньлуна. Це буде у 2020 році, думаю, що ми спробуємо організувати такий бій в Китаї", – заявив промоутер росіянина Боб Арум у коментарі ТАСС.

Читайте також: Гвоздик перемагав Бетербієва рішенням суддів, але програв технічним нокаутом

Варто відзначити, що бій проти Гвоздика для Бетербієва став 15-им на професійному ринзі. Усі він закінчив достроковими перемогами. Фаньлун же має 16 боїв, 10 з яких закінчив перемогою нокаутом. 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Бетербієв
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