Бетербієв після перемоги над Гвоздиком проведе бій проти китайця Мен Фаньлуна

Російський боксер Артур Бетербієв переміг українця Олександра Гвоздика та відібрав у нього чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі.

Як це було: Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC

У цьому бою Бетербієв захистив свій титул чемпіона IBF. Тож у наступному поєдинку знову буде проводити його захист. Суперником же стане китайський боксер Мен Фаньлун.

"У наступному поєдинку Артур Бетербієв проведе захист титулу IBF проти першого номера рейтингу Мен Фаньлуна. Це буде у 2020 році, думаю, що ми спробуємо організувати такий бій в Китаї", – заявив промоутер росіянина Боб Арум у коментарі ТАСС.

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Варто відзначити, що бій проти Гвоздика для Бетербієва став 15-им на професійному ринзі. Усі він закінчив достроковими перемогами. Фаньлун же має 16 боїв, 10 з яких закінчив перемогою нокаутом.