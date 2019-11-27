Без мене збірна і так грає добре, я там буду зайвий, – Ракіцький

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Ярослав Ракіцький / Фото з відкритих джерел

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький розповів, чому завершив кар'єру в збірній України.

Спорт 24 писав, що 6 листопада Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.

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Збірну обговорювати не дуже хочу. Скажу так: без мене команда і так грає добре. Я там буду зайвим,
– сказав Ракіцький у інтерв'ю "фонтанка.ру".

Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голів. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди.

Останній матч Ракіцький зіграв за збірну до переходу в російський "Зеніт". Це було 16 жовтня 2018 року. Тоді українці перемогли збірну Чехії у матчі Ліги націй. Після цього наша команда зіграла 10 матчів – два у 2018 році, ще десять – вже у 2019 році.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ярослав Ракіцький Збірна України з футболу
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