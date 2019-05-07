Без Салаха та Фірміно: "Ліверпуль" і "Барселона" назвали склади на півфінальну гру

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"Ліверпуль" – "Барселона"
"Ліверпуль" – "Барселона" / twitter.com/lfc

Англійський "Ліверпуль" та іспанська "Барселона" визначилися з основними складам на другий півфінальний матч Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" вимушено зіграє без своїх лідерів атаки Роберто Фірміно та Мохамеда Салаха, які зазнали травм.

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Відтак, в основному складі команди Юргена Клоппа в атаці вийдуть Джержан Шакірі та Дівок Орігі. Також у порівнянні з першим матчем замість Джо Гомеза вийде Трент Александер-Арнольд.

У складі каталонського гранду вийдуть усі найсильніші. Зокрема, на "Енфілді" повертаються колишні гравці "Ліверпуля" Філіппе Коутінью та Луїс Суарес.

Початок матчу "Ліверпуль" – "Барселона", о 22:00. Перший матч між клубами завершився перемогою "Барселони" 3:0.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ліверпуль ФК Барселона Ліга чемпіонів
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