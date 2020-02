Без залу і гантелей: тренування для ніг, яке можна повторити вдома

Всем привет Сегодня подборка упражнений для тренировки ног без дополнительного инвентаря и привязки к тренажёрному залу!!Эффективность проверила на себе!‍♀️!! ! От Вас жду ️ и впечатления в комментариях!!! 1️⃣Запрыгивания 15 повторений! 2️⃣Приседания 15 повторений каждой стороной! 3️⃣ПриседаниЯ в выпаде 10 раз на каждую ногу! 4️⃣Разножка 30 повторений!! ! Я сделала 3 серии без отдыха!! ! #тренировка #тренировкадома #самостоятельнаятренировка #стройныеноги #тренеркиев #ногибоги #попа #попакакуким #онлайнтренер #онлайнтренировки #всемспорт #training #legstraining #beautifullegs #titimetscoach #onlinecoach #onlinefitnesscoach #onlinetraining

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on Aug 13, 2019 at 12:38am PDT