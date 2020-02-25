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Без залу і гантелей: тренування для ніг, яке можна повторити вдома

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Тренування для ніг / Bruno Nascimento, Unsplash

Українська легкоатлетка Анна Тітімець показала тренування для ніг, яке можна повторити вдома або ж на вулиці без наявності спортивного інвентарю. Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Анна Тітімець спеціалізується у спринті, вона призерка чемпіонату Європи і півфіналістка двох Олімпійських ігор.

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Сьогодні вона фітнес-експерт та персональний тренер.

Для того, щоб повторити тренування, яке пропонує спортсменка, необхідно, щоб поруч були або сходинка чи невеличкий підйом, або ж це може бути звичайний вуличний бордюр.

Отже, для тренування ніг потрібно:

  • 15 стрибків на сходинку і з неї;
  • 15 присідань на кожну ногу (в широкій позиції та коли одна з ніг на підвищенні);
  • 15 випадів на кожну ногу (в позиції коли нога, що позаду, на підвищенні).

Зверніть увагу на техніку виконання вправ на відео. Вправи можна повторити протягом трьох кіл. Між кожним колом варто зробити відпочинок у декілька хвилин. Під час вправ не забувайте слідкувати за своїм диханням та поставою. Якщо відчуваєте втому та занадто прискорене серцебиття – краще відпочити. При цьому, різко зупинятися не варто – краще походити.

Якщо ви плануєте почати тренуватися на вулиці вже зараз, наприкінці зими, – не забувайте відповідно вдягнутися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет Сегодня подборка упражнений для тренировки ног без дополнительного инвентаря и привязки к тренажёрному залу!!Эффективность проверила на себе!‍♀️!! ! От Вас жду ️ и впечатления в комментариях!!! 1️⃣Запрыгивания 15 повторений! 2️⃣Приседания 15 повторений каждой стороной! 3️⃣ПриседаниЯ в выпаде 10 раз на каждую ногу! 4️⃣Разножка 30 повторений!! ! Я сделала 3 серии без отдыха!! ! #тренировка #тренировкадома #самостоятельнаятренировка #стройныеноги #тренеркиев #ногибоги #попа #попакакуким #онлайнтренер #онлайнтренировки #всемспорт #training #legstraining #beautifullegs #titimetscoach #onlinecoach #onlinefitnesscoach #onlinetraining

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on

 

Зауважимо, що це лише один комплекс вправ, і він не обов'язково повинен пасувати кожному. Все залежить від вашої цілі та теперішнього фізичного стану.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Здорове життя Новини Спорту Спорт
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