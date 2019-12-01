Безус забив ефектний гол за "Гент" у чемпіонаті Бельгії: відео

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Український півзахисник Роман Безус відзначився голом у чемпіонаті Бельгії. Його "Гент" у рамках 17 туру на виїзді грає з "Кортрейком".

Роман вивів свою команду вперед на 14 хвилині. Безус перехопив м'яч, класно обіграв оборонців "Кортрейка" та в падінні зумів переправити м'яч у ворота.

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Відео голу Безуса

Після першого тайму "Гент" перемагає з рахунком 1:0. Окрім Безуса, з українців на футбольному полі грає оборонець Ігор Пластун.

Голеадор "Гента" українець Роман Яремчук матч розпочав на лаві запасних.

Для 29-річного Безуса це вже четвертий гол за "Гент" у рамках цього сезону. Також на рахунку Романа одна результативна передача.

Поєдинок проти "Кортрейка" став для українського півзахисника 15-м у сезоні за "Гент".

У випадку перемоги над "Кортрейком" "Гент" може піднятися на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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