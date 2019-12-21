24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Біатлон: Україна зупинилася за крок від подіуму в змішаній естафеті Кубка IBU

100 Читать новость на русском
Анастасія Меркушина

Українці Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал зайняли четверте місце в одиночному міксті на етапі Кубка IBU в Обертілліасі, Австрія.

Спортсмени використали 11 додаткових патронів і один раз зайшли на штрафне коло. Відставання тандему Меркушина та Цимбал склало 1 хвилину і 14 секунд.

Читайте також: Меркушина здобула бронзу Кубка IBU

Перемогу в гонці здобули представники Німеччини. Вони 10 разів використовували запасні патрони і показали час 44:31.4. Другими стали представники Росії. Поршнєва і Поварніцин відстали від переможців на 8,6 секунди. Бронзу виграли норвежці, які заходили на одне штрафне коло. Вони програли німцям 43,2 секунди.

Кубок IBU. Змішана одиночна естафета

1. Німеччина (0 + 10) 44:31,4
2. Росія (1 + 13) +8,6
3. Норвегія (1 + 9) +43,2
4. Україна (1 + 11) +1:14,0
5. Австрія (0 + 8) +1:40,6
6. Бельгія (0 + 9) +2:05,3

Дочка покійного Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото
сьогодні
9996
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 грудня 20:01 Формула-1: вболівальники вибрали найкращу гонку сезону
Вісент Луїс 110
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 592
20 грудня 19:08 "Барселона" в Лізі чемпіонів заробила більше, аніж переможець "Ліверпуль": суми призових
Ігор Саджениця 411
20 грудня 18:35 Гол у ворота російського "Зеніту" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 823
20 грудня 16:36 Колишній тренер "МанСіті" Мікел Артета очолив лондонський "Арсенал"
Юрій Семенюк 74
Новини
Більше новин
Залиште відгук