Біатлон: Україна зупинилася за крок від подіуму в змішаній естафеті Кубка IBU

Українці Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал зайняли четверте місце в одиночному міксті на етапі Кубка IBU в Обертілліасі, Австрія.

Спортсмени використали 11 додаткових патронів і один раз зайшли на штрафне коло. Відставання тандему Меркушина та Цимбал склало 1 хвилину і 14 секунд.

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Перемогу в гонці здобули представники Німеччини. Вони 10 разів використовували запасні патрони і показали час 44:31.4. Другими стали представники Росії. Поршнєва і Поварніцин відстали від переможців на 8,6 секунди. Бронзу виграли норвежці, які заходили на одне штрафне коло. Вони програли німцям 43,2 секунди.

Кубок IBU. Змішана одиночна естафета

1. Німеччина (0 + 10) 44:31,4

2. Росія (1 + 13) +8,6

3. Норвегія (1 + 9) +43,2

4. Україна (1 + 11) +1:14,0

5. Австрія (0 + 8) +1:40,6

6. Бельгія (0 + 9) +2:05,3