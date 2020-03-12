Біатлон: Бьо виграв спринт у Контіолахті, українець Підручний – 19-й

У Контіолахті (Фінляндія) стартував 8-й етап Кубка світу з біатлону. Першими на старт вийшли чоловіки, які змагалися у спринтерській гонці.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Мартен Фуркад (Франція)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

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19. Дмитро Підручний (Україна)

22. Артем Прима

58. Руслан Ткаленко

72. Антон Дудченко

81. Сергій Семенов

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Боротьба за перемогу

Надшвидкий норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо здобув чергову перемогу у рамках Кубка світу. Бьо чисто відстрілявся на двох вогневих рубежах і не залишив жодних шансів суперникам.

Боротьба за інші місця на подіумі розгорнулася між французькими та норвезькими біатлоністами. Зокрема, на призові місця претендували Мартен Фуркад, Емільєн Жаклен, Ветле-С’ястад Крістіансен і Тар'є Бьо.

У підсумку срібло спринту дісталося лідеру загального заліку Мартену Фуркаду. Бронзова нагорода в Емільєна Жаклена.

Як виступили українці

Найкращий час у спринті серед українців продемонстрував Дмитро Підручний. Лідер збірної України допустив один промах і посів 19-е місце.

Артем Прима попри чисту стрільбу продемонстрував 22-й час. Руслан Ткаленко через два промахи подолав зайві 300 метрів і фінішував 58-м. Цей результат дозволить українцю виступити в гонці переслідування.

Всього один промах допустив Антон Дудченко. Та через досить низьку швидкість українець посів тільки 72-е місце.

Аж чотири промахи допустив Сергій Семенов, що не дозволило українцю кваліфікуватися у гонку переслідування. Семенов посів 81-е місце.

Дудченко та Семенов не потрапили у топ-60 і пропустять гонку переслідування.