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Біатлон: Бьо виграв спринт у Контіолахті, українець Підручний – 19-й

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Біатлон: результати чоловічого спринту / biathlon.com.ua

У Контіолахті (Фінляндія) стартував 8-й етап Кубка світу з біатлону. Першими на старт вийшли чоловіки, які змагалися у спринтерській гонці.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)
2. Мартен Фуркад (Франція)
3. Емільєн Жаклен (Франція)
...
19. Дмитро Підручний (Україна)
22. Артем Прима
58. Руслан Ткаленко
72. Антон Дудченко
81. Сергій Семенов

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Боротьба за перемогу

Надшвидкий норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо здобув чергову перемогу у рамках Кубка світу. Бьо чисто відстрілявся на двох вогневих рубежах і не залишив жодних шансів суперникам.

Боротьба за інші місця на подіумі розгорнулася між французькими та норвезькими біатлоністами. Зокрема, на призові місця претендували Мартен Фуркад, Емільєн Жаклен, Ветле-С’ястад Крістіансен і Тар'є Бьо.

У підсумку срібло спринту дісталося лідеру загального заліку Мартену Фуркаду. Бронзова нагорода в Емільєна Жаклена.

Як виступили українці

Найкращий час у спринті серед українців продемонстрував Дмитро Підручний. Лідер збірної України допустив один промах і посів 19-е місце.

Артем Прима попри чисту стрільбу продемонстрував 22-й час. Руслан Ткаленко через два промахи подолав зайві 300 метрів і фінішував 58-м. Цей результат дозволить українцю виступити в гонці переслідування.

Всього один промах допустив Антон Дудченко. Та через досить низьку швидкість українець посів тільки 72-е місце.

Аж чотири промахи допустив Сергій Семенов, що не дозволило українцю кваліфікуватися у гонку переслідування. Семенов посів 81-е місце.

Дудченко та Семенов не потрапили у топ-60 і пропустять гонку переслідування.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Артем Прима Дмитро Підручний Новини біатлону
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