У Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня триватиме чемпіонат Європи з біатлону. Медальний залік – читайте у матеріалі Спорт24.

У перший змагальний день було розіграно 6 комплектів нагород. Медалі вже вибороли 5 збірних, серед яких є українська команда.

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Наразі у медальному заліку лідирує Білорусь та Росія. Обидві збірні вибороли по одній золотій медалі й ділять першу сходинку.

Формально на другій сходинці збірна України, в активі якої дві нагороди – срібло та бронза. Нагороди Україні принесли Олена Підгрушна та Дмитро Підручний відповідно.

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону