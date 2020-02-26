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Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

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Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік / IBU

У Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня триватиме чемпіонат Європи з біатлону. Медальний залік – читайте у матеріалі Спорт24.

У перший змагальний день було розіграно 6 комплектів нагород. Медалі вже вибороли 5 збірних, серед яких є українська команда.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

Наразі у медальному заліку лідирує Білорусь та Росія. Обидві збірні вибороли по одній золотій медалі й ділять першу сходинку.

Формально на другій сходинці збірна України, в активі якої дві нагороди – срібло та бронза. Нагороди Україні принесли Олена Підгрушна та Дмитро Підручний відповідно.

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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