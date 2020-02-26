Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік
У Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня триватиме чемпіонат Європи з біатлону. Медальний залік – читайте у матеріалі Спорт24.
У перший змагальний день було розіграно 6 комплектів нагород. Медалі вже вибороли 5 збірних, серед яких є українська команда.
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Наразі у медальному заліку лідирує Білорусь та Росія. Обидві збірні вибороли по одній золотій медалі й ділять першу сходинку.
Формально на другій сходинці збірна України, в активі якої дві нагороди – срібло та бронза. Нагороди Україні принесли Олена Підгрушна та Дмитро Підручний відповідно.
Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону
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