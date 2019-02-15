Біатлон: Крістіансен несподівано переміг у спринті в Солт-Лейк-Сіті, українці за межами топ-30

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Результати чоловічого спринту в Солт-Лейк-Сіті
Результати чоловічого спринту в Солт-Лейк-Сіті / Фото з відкритих джерел

В американському Солт-Лейк-Сіті проходить восьмий етап Кубка світу з біатлону. 15 лютого відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Перемогу у гонці здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен, який попри складні погодні умови зміг відстрілятися з нулем промахів. Другим став француз Сімон Дестьйо, програвши норвежцю лише 1.3 секунди. Третє місце – у німця Романа Рееза.

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Найбільшою несподіванкою цього спринту стало 4 місце норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо, який припустився 4-х промахів на стрільбі стоячи, що не дозволило йому поборотися за призові місця.

Серед українців найкращий результат продемонстрував Дмитро Підручний, який з двома промахи на кожному вогневому рубежі фінішував 33-м. Артем Тищенко і Тарас Лесюк –54-ий та 78-ий відповідно.

1. Ветле-Шостад Крістіансен (0+0) 23:29.7
2. Сімон Дестьйо (1+0) +1.3
3. Роман Реез (0+1) +22.4
...
33. Дмитро Підручний (2+2) +1:41.7
54. Артем Тищенко (0+2) +2:33.4
78. Тарас Лесюк (2+2) +3:40.0

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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