Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
У четвер, 5 березня, стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто (Чехія). Через коронавірус етап відбудеться без глядачів. Переглянути гонки можна онлайн на сайті Спорт24.
Календар гонок в Нове-Мєсто
- 5 березня – спринт (жінки) – 18:35
- 6 березня – спринт (чоловіки) – 18:30
- 7 березня – естафета (жінки) 15:00
- 7 березня – естафета (чоловіки) 18:00
- 8 березня – мас-старт (жінки) 12:45
- 8 березня – мас-старт (чоловіки) 14:45
До теми: Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги
Онлайн-трансляція:
Трансляція з офіційного сайту IBU
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