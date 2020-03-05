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Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

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Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція / 24 канал

У четвер, 5 березня, стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто (Чехія). Через коронавірус етап відбудеться без глядачів. Переглянути гонки можна онлайн на сайті Спорт24.

Календар гонок в Нове-Мєсто

  • 5 березня – спринт (жінки) – 18:35
  • 6 березня – спринт (чоловіки) – 18:30
  • 7 березня – естафета (жінки) 15:00
  • 7 березня – естафета (чоловіки) 18:00
  • 8 березня – мас-старт (жінки) 12:45
  • 8 березня – мас-старт (чоловіки) 14:45

До теми: Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги

Онлайн-трансляція:

Трансляція з офіційного сайту IBU

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Чемпіонат світу з біатлону
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