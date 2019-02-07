Фантастичний Бьо виграв індивідуальну гонку в Кенморі, дебютант Лесюк – 32-й

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Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку
Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку / GETTY IMAGES

Після майже двотижневої перерви відновився біатлонний сезон – у канадському Кенморі стартував сьомий етап Кубка світу. Чоловічу індивідуальну гонку виграв норвежець Йоганнес Бьо.

Бьо без жодних проблем подолав чотири вогневі рубежі, відстрілявшись надзвичайно швидко, а головне чисто. Також норвежець продемонстрував відмінну швидкість, що й стало запорукою успіху.

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Друге місце виборов земляк Бьо – Ветле Шостад Крістіансен. Він з двома промахами програв переможцю гонки понад дві хвилини. Третій час продемонстрував росіянин Олександр Логінов. Він також допустив дві помилки на стрільбі.

 

 

 

 

Україну в першій гонці сьомого етапу Кубка світу представили тільки три біатлоністи. Найкращим виявився дебютант Кубка світу Тарас Лесюк. 22-річний біатлоніст закрив 19 з 20 мішеней і продемонстрував 32 результат.

Першим же гонку серед українців розпочав Артем Тищенко. Він з одним промахом на чотирьох вогневих рубежах посів 34 місце. Провалив гонку лідер українців Сергій Семенов. З п'ятьма промахами Сергій завершив "індивідуалку" тільки на 62 позиції.

Дмитро Підручний пропустив гонку через підготовку до естафети.

Зазначимо, що спершу старт гонки був запланований на 19.00, але згодом його змістили через сильний мороз. Також була скорочена дистанція. Чоловіки замість 20 км пробігли 15. А замість стандартної однієї хвилини за промах до результату спортсменам додавали 45 секунд.

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Теги: Артем Тищенко Сергій Семенов Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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