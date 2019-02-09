Біатлон: спринти на етапі Кубка світу у Кенморі перенесли через сильні морози

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В Канаді перенесли спринтерські гонки
В Канаді перенесли спринтерські гонки

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс спринтерські гонки на етапі Кубка світу в канадському Кенморі з суботи на неділю через мороз.

Очікується, що в суботу, 9 лютого, температура повітря в Кенморі опуститься до мінус 25 градусів.

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Спринтерські гонки спочатку планувалися як мас-старти, але формат старту був змінений через холодну погоду в Канаді. Також в зв'язку з морозами раніше IBU скорочувала дистанцію траси для біатлоністів під час індивідуальних гонок.

Таким чином, 10 лютого в 21:20 за київським часом пройде чоловічий спринт, а жіноча гонка почнеться о 23:45.

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Теги: Спорт Новини біатлону Канада
Джерело: 24 Канал
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