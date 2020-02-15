Біатлон: українка Журавок виборола бронзу на етапі Кубка IBU

На етапі Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія) завершився жіночий спринт.

Перемогу здобула шведка Елізабет Гегберг. Проте, Україна не залишилася без медалі – бронзу виграла Юлія Журавок.

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Зазначимо, що третьою Юлія виявилася тільки на фініші. Після першої стрільби вона займала 13 місце, а після другої – п'яте.

Кубок IBU. Мартелл-валь-Мартелло. Спринт. Жінки

1. Елізабет Гегберг (Швеція) 21:59,7 (0+0)

2. Сюнневе Сулемдаль (Норвегія) +19,0 (0+0)

3. Юлія Журавок (Україна) +36,8 (0+0)

...

30. Катерина Бех (Україна) +1:43,6 (2+1)

47. Анна Кривонос (Україна) +2:29,0 (0+1)

57. Анастасія Рассказова (Україна) +2:56,7 (2+1)