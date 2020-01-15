Біатлон: українки провалили спринт в Рупольдингу, Екгофф впевнено перемогла

У німецькому Рупольдингу стартував 5 етап Кубка світу з біатлону. Жіночу спринтерську гонку виграла норвежка Тіріл Екгофф.

Боротьба за перемогу

Екгофф ідеально відпрацювала на двох вогневих рубежах та продемонструвала відмінну швидкість. 7,5 кілометрів Тіріл подолала за 18 хвилин і 55 секунд.

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Другу сходинку посіла шведка Ханна Еберг. Вона теж закрила всі мішені, але програла Екгофф на дистанції 30 секунд.

Третє місце в італійки Доротеї Вірер. Лідерка загального заліку чисто відпрацювала на двох вогневих рубежах, але програла Екгофф та Еберг у швидкості.

Як виступили українки

Українські біатлоністки не змогли поборотися за високі місця. Найкраще спринт провела Юлія Джма, яка до другої стрільби претендувала на потрапляння у топ-10.

На жаль, Джима не закрила одну мішень і штрафне коло відкинуло її на 29-у позицію.

Один промах на стійці завадив потрапити у топ-20 Віті Семеренко, яка фінішувала 34-ю.

Серйозні проблеми зі стрільбою були в Олени Підгрушної та Валентини Семеренко – обидві пробігли по 3 кола штрафу. Підгрушна фінішувала 40-ю, а Валентина – 58-ю.

Останньою з українок у спринті стартувала Дар'я Блашко, яка повернулася до збірної після Кубка IBU. Блашко не закрила одну мішень і посіла 67-е місце.