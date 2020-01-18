Біатлон: українці фінішували восьмими в естафеті в Рупольдингу, перемога збірної Франції

В суботу, 18 січня, відбулася чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу. Виграла її збірна Франції. Українці фінішували лише восьмими.

Негода перед стартом

В Рупольдингу перед початком чоловічої естафети випав сніг. Мокрий сніг падав і під час гонки, що дещо ускладнювало роботу біатлоністам на трасі. Так, вже на початку американський біатлоніст впав після спуску на повороті на свіжому снігу.

It's a fall for the USA in these tricky conditions! #RUH20 Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/WZmABrnLsV — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020

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Як виступили українці

Першим з українців стартував Артем Тищенко. Він відмінно відстріляв першу стрільбу лежачи, закривши всі п’ять мішеней. Тож вийшов на трасу шостим, з відставанням у 8,1 секунди від представника Південної Кореї Тимофія Лапшина. Однак згодом він був в четвірці лідерів, відстаючи від лідера француза Емільєна Жакліна на 15,1 секунди. І загалом тримався у першій шістці.

На чисто відстрілявся Тищенко і після стрільби стоячи. Тож на трасу він вийшов третім, програючи Жакліну 12 секунд. Другим був біатлоніст з Китаю Ченг. Але вже на трасі Артем Тищенко програв у ході суперникам, тож Артему Примі естафету передав 13-им, відстаючи на 43,8 секунди від Франції.

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Артем Прима дещо покращив ситуацію на трасі, скоротивши відставання. Але, для прикладу, Фуркад вже відстрілявся, коли Прима ще навіть не був на стрільбі. Та й стріляв Артем вкрай погано – три промахи. Тож вийшов лише 16-им на трасу, з відставанням в 1:16,6 хвилини. Та вже на стрільбі стоячи Артем Прима не зробив жодного промаху. І підняв Україну на 10-е місце – 1:38,2. А коли передавав естафету, то був сьомим – 1:49,1.

Антон Дудченко, який біг третім, на першій стрільбі зробив один промах. На трасу повернувся восьмим – 2:08,0. А на другій стрільбі теж був один промах. Попри це, Дудченко зберіг восьме місце, хоча до сьомого була значне відставання – понад 45 секунд, в той час як від дев'ятого лише 13 секунд. Тож збірна України відстала від команд, які боролися за подіум, очоливши другий ешелон на трасі.

Восьме місце Україна зберегла і після першої стрільби Дмитра Підручного. Хоча в капітана збірної й був один промах під час першої стрільби. На другій стрільбі він промахів не допустив. Але піднятися вище не зумів. Тож лише восьме місце – 3:42,6 хвилини відставання.

Перемога збірної Франції

Ідеальний виступ показала збірна Франції. Захопивши лідерство з перших метрів гонки, французи жодного разу не віддали перше місце своїм суперникам. Іншим командам залишилося боротися лише за друге та третє місце. Успішними у цьому виявилися норвежці та австрійці, які й зайняли місця на подіумі.