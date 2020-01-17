Біатлон: збірна Україна втратила медаль естафети в Рупольдингу, Норвегія знову перемогла
У німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета у рамках 5 етапу Кубка світу з біатлону. Українська збірна фінішувала на 6 сходинці, хоча була близька, щоб здобути нагороду.
Перемогу в драматичній гонці здобула збірна Норвегії, для якої це вже четверта звитяга у сезоні. Другу сходину посіла Франція. Третє місце на подіумі у Швейцарії.
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Хід боротьби за нагороди
На першому етапі біатлоністки трималися у досить тісній групі, адже відсутність вітру сприяла стрільбі. Серед лідерів була Італія, США та Франція.
У збірній України на першому етапі бігла Віта Семеренко. На двох вогневих рубежах Віта використала один запасний патрон і трималася у топ-10.
Розподіл сил дещо змінився після "стійки" на другому етапі. Француженка Анаїс Бескон використала два запасні патрони й пішла першою на дистанцію.
Клер Іган із США програвала Бескон 10 секунд, а українка Джима – 13.
Джима отримала естафету 10-ю з відставанням від Італії у 33 секунди. На "лежці" Джима вдало відпрацювала, тому піднялася на 8-у сходинку.
Ще на 5 сходинок Джима піднялася після "стійки", адже чисто відпрацювала на стрільбі. До передачі естафети Джима скоротила відставання від Франції всього до 10 секунд.
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Валентина Семеренко на двох вогневих рубежах використала три додаткові патрони, але зберегла позицію у топ-3.
Українку випередили француженка Селія Емоньє та норвежка Тіріл Екгофф. Натомість Семеренко обійшла Доротею Вірер з Італії.
Після першої стрільби на останньому етапі лідерство захопила норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу. Далі бігла француженкою Жустін Бреза, швейцарка Лена Хекі та українка Олена Підгрушна.
На останній стрільбі Рейселанн-Ольсбу використала один додатковий патрон і виграла гонку. Другою прибігла француженка Бреза.
Третє місце вирвала для Швейцарії Лена Хекі.
Українка Олена Підгрушна використала аж три додаткові патрони, тому не втрутилася у боротьбу за подіум. Україна фінішувала в естафеті 6-ю.